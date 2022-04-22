Зеленский призвал мир ввести "налог за войну" на все операции РФ

Мир должен ввести налог за войну против России, который будет налагаться на любые торговые и финансовые операции агрессора, а средства с него должны быть направлены на восстановление Украины, сообщает Экономическая правда.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на конференции Всемирного банка в поддержку Украины.

"Нужен особый налог за войну. Россия, а после нее и любой другой агрессор, должен платить за то, что нарушает глобальную стабильность. Такой налог за войну должен налагаться на все без исключения торговые операции с РФ – на все экспортные и импортные, финансовые операции, которые не заблокированы" , – заявил Зеленский.

Средства от этого налога должны быть использованы для помощи Украине для восстановления "всего, что Россия разрушила этой войной". Этот налог, предлагает Зеленский, должен применяться к любому другому агрессору, а средства от него будут направляться жертве войны.

Кроме того, отметил он, есть еще ряд шагов, необходимых для помощи Украине прямо сейчас. По словам президента, из-за экономического спада и разрушенных экономических связей Украина нуждается в 7 млрд долларов поддержки ежемесячно, поэтому страна нуждается в немедленной поддержке "чтобы Россия знала, что война не даст им реализовать ни одну из их захватнических целей".

Также президент призвал исключить РФ из всех международных финансовых институций, в частности, Международного валютного фонда, Всемирного банка и других. Кроме того, каждому государству мира, убежден он, нужно приготовиться к полному разрыву связей с РФ, ведь никто не должен зависеть от политического настроения руководства страны, и тогда у РФ будет мотивация избегать войны.

"Уже заблокированы значительные активы РФ и представители элиты, но это еще не все активы – работу нужно продолжать. Эти средства должны быть использованы для восстановления Украины после войны, и для возмещения ущерба, нанесенного РФ другим народам", – заявил он.

При этом президент подчеркнул, что заблокированные российские активы могут быть использованы для оплаты помощи и предоставления компенсаций странам, пострадавшим от голода и вспышкам инфляции из-за войны.