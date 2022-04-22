Белый дом: США видят признаки поддержки вооруженных сил РФ со стороны Китая

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх заявил, что США видят признаки оказания Народно-освободительной армией Китая (НОАК) поддержки вооруженным силам России, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

"Китайские корпорации и банки в основном осторожны и не допускают прямого обхода санкций со стороны Запада в отношении РФ. Однако есть вызывающие тревогу свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским вооруженным силам через ряд прямых и непрямых каналов" , - отметил Сингх.

Он также добавил, что взаимоотношения России и Китая на самом деле имеют границы, и США должны этим воспользоваться, чтобы найти свои пути сотрудничества с Пекином.

Ранее заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Китай распространяет дезинформацию о войне в Украине.