Верещук: оккупанты взяли в заложники главу общины из гумколонны

Российские оккупанты нарушили договоренности с Украиной и захватили в заложники в Херсонской области главу общины, который руководил гуманитарным конвоем, чтобы затем обменять на военнопленных россиян, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Чиновник отметила, что войска РФ в четверг не прекращали обстрелы, поэтому ожидаемые гуманитарные коридоры из 3 населенных пунктов Херсонской области не заработали.

"Также сегодня оккупанты сделали то, что указывает на хаос и беспорядок в их так называемых "вооруженных силах". Несмотря на указания своего начальства, один "полевой командир" захватил в заложники старшего гуманитарной колонны Владимира Марчука, главу Нововоронцовской ОТО с целью обмена его на пленных военных россиян" , - рассказала Верещук.

Вице-премьер подчеркивает, что за такую ошибку будет отвечать не только этот похититель, но и те, кто допускает захват украинских гражданских с целью обмена на военнопленных оккупантов.