Шмыгаль: восстановление Украины будет стоить 600 млрд долларов

На послевоенное восстановление Украины в долгосрочной перспективе потребуется минимум 600 миллиардов долларов. Правительство разрабатывает такой план восстановления вместе с мировыми экспертами, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ущерб для украинской экономики из-за вторжения РФ и войны уже составил более 500 миллиардов долларов, отметил глава Кабмина. Кроме того, согласно прогнозам, в 2022 году ВВП может упасть от 30 до 50%.

"Украине необходима финансовая поддержка партнеров, чтобы выстоять. Размер такой краткосрочной помощи мы оцениваем в $4-5 млрд ежемесячно в течение следующего полугода" , - рассказал Шмыгаль, который в четверг выступил на Spring Meetings 2022, проводимых Всемирным банком и Международным валютным фондом.

Украинская сторона видит одним из механизмов такой поддержки специальные права заимствования, эмитируемые МВФ.