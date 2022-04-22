Пентагон: американские войска не будут участвовать в деблокаде Мариуполя

Военно-морские силы США не станут принимать участие в операциях по деблокаде Мариуполя, который российские оккупанты продолжают атаковать и не прекращают осаду, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявлил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.

Так спикер Минобороны США ответил на вопрос журналистки о возможности помочь Украине деблокировать город, задействовав американский военный флот.

"Если вы спрашиваете, собираются ли ВМС США участвовать в операциях в Черном море в контексте прорыва блокады (Мариуполя, - Ред.), ответ - нет" , - заявил Кирби.

Отметим, что в Мариуполе в районе металлургического комбината "Азовсталь" остаются украинские военные, а также много гражданских. Российские войска продолжают бомбардировки объекта, несмотря на приказ 21 апреля руководителя Кремля Владимира Путина об остановке штурма, и заявлений главы Минобороны РФ Шойгу о якобы полном захвате города.