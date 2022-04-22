Россию лишили статуса наблюдателя в Организации американских государств
Совет Организации американских государств (ОАГ) принял решение лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при организации, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.
Была принята резолюция лишить Россию статуса наблюдателя ОАГ пока РФ продолжает боевые действия на территории Украины. "За" проголосовали 25 стран, против - 0, воздержались - 8.
"Аналогом должна стать приостановка статуса Российской Федерации как постоянного члена Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении организацтии.