Евросоюз расширил список санкций за финансирование ядерной программы КНДР

Европейский Союз добавил в список санкций за участие в финансировании ядерной программы Северной Кореи еще 8 граждан и 4 юрлица, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейского Совета.

Эти ограничительные меры включают запрет на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или экономических ресурсов лицам в данном перечне.

Отмечается, что в новые списки включены лица, занимавшие руководящие должности в учреждениях, занимающихся разработкой ракетной программы, а также физические и юридические лица, участвовавшие в деятельности по уклонению от санкций, которая "могла генерировать средства для незаконных оружейных программ".

Как говорится в заявлении, Евросоюз призывает Северную Корею прекратить "дестабилизирующие действия, уважать свои обязательства по международному праву и возобновить диалог с соответствующими сторонами".

После нынешнего расширения в списке санкций ЕС по финансированию ядерной программы КНДР теперь 65 физлиц. Кроме того, были заморожены активы 13 организаций. Перечень также поддерживает все соответствующие Резолюции Совбеза ООН, вводящие такие санкции против 80 человек и 75 учреждений.