Bloomberg: Shell может продать свою долю в российском проекте компаниям Китая

Нефтяная компания Shell обсуждает продажу своей доли в проекте Сахалин-2 с китайскими єнергетическими гигантами, сообщает Новое время.

Ключевые государственные энергетические компании Китая Cnooc, CNPC и Sinopec обсуждают с Shell покупку ее доли в российском проекте Сахалин-2.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Переговоры включают возможную продажу доли в 27,5% одной из китайских компаний, двум или консорциуму всех трех.

По словам собеседников агентства переговоры находятся на ранней стадии, и остается вероятность того, что сделка с фирмами не будет согласована. Еще один собеседник издания добавил, что Shell также открыта для переговоров с потенциальными покупателями за пределами Китая.

Сообщается, что в выходные дни десятки сотрудников Shell, временно прикомандированных к проекту Сахалин-2 в России, были отозваны и релоцированы в другие офисы.

Ранее сообщалось, что нефтяная компания Shell отзывает своих сотрудников с совместных предприятий в России.

В начале марта Shell объявила об отказе от российских нефти и газа и намерении закрыть АЗС в России.

Shell владеет 27,5% оператора завода по производству сжиженного природного газа Сахалин 2 — Sakhalin Energy, долей в 50% в Салым Петролеум Девелопмент, а также СП на Гыдане — Гыдан Энерджи. Компания также намерена прекратить участие в проекте Северный поток 2.