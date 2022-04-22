Генштаб: на Донбассе бои активизировались вдоль всей линии столкновения

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии столкновения, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 22 апреля.

Батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, действовавшая на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных систем.

Также, по имеющейся информации, личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, вовлеченный в войну в Украине, не получил так называемые "боевые" средства за март. Из-за чего военнослужащие недовольны и возмущены.

20 апреля в больницу Новоайдара доставлено около 220 военнослужащих ВС России и более 50 тел погибших захватчиков.

Россияне активизировали бои вдоль всей линии столкновения на Донецком и Таврическом направлениях.

Враг идет на штурм в районе Заречного и силами к батальону пытается наступать в районе Рубежного.

На Слобожанском направлении враг, силами до семи батальонных тактических групп из состава 6 общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов, продолжает частично блокировать Харьков, производит огненное поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Усилено прикрытие границы на западном и северо-западном направлениях. Силы и средства ПВО переведены на несение дежурства в усиленном режиме. Ужесточена охрана штабов, узлов связи, военных городков, арсеналов, баз и складов хранения вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов.

На Изюмском направлении россияне сосредоточили до 25-ти БТГ из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск ВС РФ.

Враг пытается вести наступление в направлении населенного пункта Заводы. Вышел на северные окраины Дибровного, пытается закрепиться на достигнутом рубеже.

Продолжаются оборонительные бои с противником в направлении Новтошковского и Попасной.

Враг продолжает пытаться при поддержке артиллерии совершать штурм в районе Марьинки.

В то же время враг усиливает войска на Запорожском направлении. Продолжаются меры по логистическому обеспечению оккупационных войск.

На Южнобужском направлении противник продолжает оказывать огневое влияние на подразделения Сил обороны, пытался провести разведку боем в районе Трудолюбовки, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.

На временно занятых территориях вражеские подразделения продолжают блокировать перемещение местного населения, грабить и искусственно приближать гуманитарный кризис – разрушают объекты критической инфраструктуры и блокируют доставку гуманитарных грузов с территории Украины. Есть случаи расстрелов гражданского населения и волонтеров.

На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отразили десять атак российских оккупантов, уничтожены шесть танков, восемь единиц бронированной и пятнадцать единиц автомобильной техники, четыре артиллерийские системы.

Кроме того, уничтожено 15 воздушных целей: девять БПЛА, три самолета и три вертолета.