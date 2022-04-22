Купить квартиру в Германии: цены и варианты

Многие украинцы интересуются покупкой жилья за границей. А в такое тяжелое время, когда миллионы украинцев выезжают за пределы своего государства, этот вопрос стал еще более актуальным, сообщает Сегодня.

Во сколько обойдется покупка квартиры в Германии?

Сначала отметим, что найти жилье, выставленное на продажу, вы можете на соответствующих сайтах. Например:

immonet.de;

immopool.de;

markt.de;

immobilienscout24.de.

Стоимость квартир в Германии зависит от ее расположения, площади, года постройки, наличие рядом инфраструктуры и коммуникаций. Цены на большинство вариантов колеблются от 1000 до 3000 евро за квадратный метр (ориентировочно 32–96 тыс. грн).

Средние цены в немецких городах

По данным migrant.biz.ua, самая дорогая недвижимость в Мюнхене, одна из самых дешевых – в Эссене и Дортмунде.

Город Стоимость (в евро за метр кв.) Дортмунд 1790 евро (более 57 тыс. грн) Эссен 1790 евро Лейпциг 2250 евро (ориентировочно 72 тыс. грн) Кельн 3520 евро (более 112 тыс. грн) Берлин 4110 евро (более 131 тыс. грн) Дюссельдорф 4250 евро (136 тыс. грн) Штутгард 4350 евро (более 139 тыс. грн) Франкфурт-на-Майне 4490 евро (более 143,6 тыс. грн) Гамбург 4820 евро (более 154,2 тыс. грн) Мюнхен 7190 евро (230 тыс. грн)

Стоимость квартир в Берлине

Средняя стоимость квартир в Берлине – 131 тыс. грн за квадратный метр. По данным сайта immonet.de, приобрести квартиру в столице можно по цене в пределах 200-800 тыс. евро (6,4 млн-25,6 млн грн), есть и варианты по цене свыше 1,5 млн евро.

Вот пример некоторых вариантов:

Стоимость квартир в Берлине / Фото: скриншот

Стоимость квартир в Берлине / Фото: скриншот

Сколько стоит арендовать квартиру в Германии?

Если говорить о средних ценах на аренду квартир в Германии, то можно сделать вывод, что: