NHK: Япония назвала Курилы незаконно оккупированными Россией
Министерство иностранных дел Японии издало дипломатический справочник "Синяя книга дипломатии", в котором впервые за 19 лет Южные Курилы признаются как "незаконно оккупированные Россией". Об этом ссылаясь на издание NHK, сообщает Украинская правда.
Отмечается, что Северные территории являются "территорией, присущей Японии, но ныне незаконно оккупированные Россией". Этого не было в документе с 2011 года.
"Синяя книга дипломатии" - это документ, обобщающий политику японской дипломатии, публикуемый ежегодно с 1957 года.
7 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями. Впоследствии РФ заявила, что больше не будет продолжать переговоры с Японией по мирному договору по островам.