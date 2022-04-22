NHK: Япония назвала Курилы незаконно оккупированными Россией

Министерство иностранных дел Японии издало дипломатический справочник "Синяя книга дипломатии", в котором впервые за 19 лет Южные Курилы признаются как "незаконно оккупированные Россией".﻿﻿ Об этом ссылаясь на издание NHK, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что Северные территории являются "территорией, присущей Японии, но ныне незаконно оккупированные Россией". Этого не было в документе с 2011 года.

"Синяя книга дипломатии" - это документ, обобщающий политику японской дипломатии, публикуемый ежегодно с 1957 года.

7 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями. Впоследствии РФ заявила, что больше не будет продолжать переговоры с Японией по мирному договору по островам.