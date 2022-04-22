Пентагон: западные министры обороны проведут встречу по поддержке Украины

На следующей неделе министры обороны стран Запада проведут встречу в Германии, на которой планируется обсудить поддержку Украины для укрепления ее обороноспособности в ближайшей и долгосрочной перспективе, сообщает Европейская правда.

Объявление об этом разместил Пентагон.

Спикер Джон Кирби отметил, что встреча состоится 26 апреля с участием министров обороны ряда стран, не называя количество. Он отметил, что список участников встречи еще не финализирован, но уточнил, что это не только страны-члены НАТО.

"Цель встречи - собрать вместе заинтересованные стороны со всего мира для серии встреч по неотложным оборонным потребностям Украины и - и это критически важно - относительно того, как обеспечить укрепление и развитие безопасности и суверенитета Украины в долгосрочной перспективе", - рассказал спикер .

В частности, планируется обсудить ситуацию на восточном фронте Украины и привлечение оборонной промышленности союзников так, чтобы обеспечить постоянное поступление военной помощи.

Кроме того, отметил Кирби, обсудят потребности Украины по завершении нынешней войны.

"Часть повестки дня будет о долгосрочных оборонных потребностях Украины после этой войны, и каким может быть это послевоенное положение. Министр считает, что начинать дискуссию о более долгосрочных перспективах не рано", - рассказал он .

Напомним, 21 апреля президент США Джо Байден объявил уже третий с начала полномасштабной войны пакет военной помощи для Украины в 800 млн долларов.

Как детализировали в Пентагоне, в него включили в том числе 72 155-мм гаубицы и технику для буксования, 144 тысячи снарядов к ним, более 120 беспилотников. Во второй пакет помощи США вошли бронетранспортеры, артиллерийские системы, вертолеты и беспилотники.