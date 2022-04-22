Британцы учат украинских военных управлять броневиками, которые поступят Киеву

Десятки украинских солдат в Великобритании учатся управлять 120 британскими бронированными машинами, прежде чем вернуться с ними для участия в войне против России, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил премьер Британии Борис Джонсон во время своей поездки в Индию, цитирует The Guardian

Британские военные также обучают украинских коллег в Польше тому, как пользоваться зенитными ракетами, сказал премьер-министр, изложив дополнительные детали военной помощи Великобритании вооруженным силам официального Киева.

"Могу сказать, что в настоящее время мы обучаем украинцев в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а в Великобритании использованию бронетехники".

По мере того, как российское вторжение подходит к третьему месяцу, Великобритания и другие западные страны начали поставлять Киеву стандартное оружие НАТО, которое требует коротких периодов обучения, чтобы украинские солдаты знали, как им пользоваться, отмечет издание.

На этой неделе Пентагон заявил, что обучит некоторых украинцев использованию первой партии из 18 американских гаубиц "за пределами страны", прежде чем это оружие можно будет использовать на поле боя.

Оба заявления сигнализируют о шаге к более активному участию Запада в войне, которое было сосредоточено на поставках оружия украинским силам и применении широких экономических санкций против России.

Пресс-секретарь Джонсона подчеркивает, что обучение украинцев в Великобритании не является эскалацией.

"Что вызывает эскалацию, так это действия Путина и его режима в Украине. Мы просто работаем вместе с нашими союзниками, чтобы дать Украине лучшие инструменты для самозащиты" , — сказал он.

Во время визита в Киев Борис Джонсон предложил Украине военную помощь в виде 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока идет незаконное наступление России