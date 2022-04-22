ОВА: в Луганской области враг наступает по трем направлениям

В Луганской области враг наступает по трем направлениям, несет потери. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Враг пытается наступать в районе Рубежного, также продолжаются оборонительные бои с противником в направлении населенных пунктов Новтошковское и Попасная.

Гайдай отметил, что 20 апреля в центральную районную больницу города Новоайдар была доставлена очередная партия раненых военнослужащих ВС РФ (около 220 человек) и более 50 тел погибших захватчиков.

За минувшие сутки на территории Луганской и Донецкой областей отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены шесть танков, восемь единиц бронированной и пятнадцать единиц автомобильной техники, четыре артиллерийские системы.

Подразделения ПВО сбили два самолета (Су-34 и Су-25) и восемь беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".