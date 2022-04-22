Байден: Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя

Президент США Джо Байден констатирует, что глава РФ Владимир Путин не смог реализовать свои амбиции захватчика украинской территории, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение Байдена в Twitter.

"Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя.

Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти, а украинские вооруженные силы, к которым присоединились отважные украинские граждане, предотвратили завоевание Россией их страны".