Офис генпрокурора: в Украине пострадали от войны уже более 594 ребенка

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали уже более 594 ребенка. Из них 208 - погибли, а 386 получили ранения, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Офис генпрокурора.

"Более 594 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 22 апреля официальное число жертв-детей не изменилось - 208. Возросло количество раненых - 386" , - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 120, Киевской - 113, Харьковской - 91, Черниговской - 66, Херсонской - 44, Николаевской - 41, Луганской - 37, Запорожской - 25, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

В частности, вчера 20 апреля в результате артиллерийского обстрела оккупантами в Бахмутском районе Донецкой области 16-летний подросток получил тяжелое ранение.