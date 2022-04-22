Одесситов предупредили об активизации вражеских подразделений информ-войск

В Одессе и области зафиксирована активизация российскими оккупантами распространений всяческих фейков и неправдивой информации, попытки создать провокации. Об этом, со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Против нашего региона активизировалась работа рашистских подразделений информационно-психологических спецопераций... Будьте бдительны и соблюдайте информационную гигиену" , - отметил он.

Так, спикер ОВА призывает одесситов не вестись на фейки и провокации врага, которые сейчас стали массово появляться перед Пасхой.

Относительно мероприятий в праздничные дни спикер ОВА рассказал, что информация относительно их проведения появится уже скоро.

В самой Одессе и всей области минувшая ночь была спокойная, обошлось без обстрелов, добавил Братчук.