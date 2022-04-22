ОВА: враг продолжает обстрелы Херсонской области и приграничных сел

Враг продолжает обстрелы освобожденной части Херсонской области и приграничных сел Криворожского района Днепропетровской области, сообщает Укринформ.

Об этом начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в Фейсбуке.

“Наши Вооруженные силы продолжают мужественно выполнять свой долг, идут позиционные бои на дальних подступах – в Херсонской области. В Криворожском районе и в Днепропетровской области врага нет. Хотя он продолжает обстрелы сел освобожденной части Херсонской области и приграничных сел Криворожского района. Сегодня, слава Богу, жертв нет”, - сообщил Вилкул .

По его словам, ситуация по состоянию на вечер 21 апреля в Кривом Роге и Криворожском районе стабильная, полностью контролируется ВСУ и военной администрацией. Город живет и работает, продолжает укреплять оборону и пополнение стратегических запасов.

Вилкул также напомнил о гуманитарном коридоре из Херсонской области. По нему хотели вывести мирных жителей с временно захваченных территорий, но гуманитарный коридор не сработал. Несмотря на гарантии, машины “скорой помощи” и автобусы были задержаны вместе с старшим колонны - главой Нововоронцовской объединенной территориальной общины Владимиром Марчуком на блокпосте за Осокоровкой. Сейчас ведутся переговоры о его освобождении.

“Оккупанты, в нарушение договоренностей о прекращении огня и Международного гуманитарного права, во время действия “зеленого коридора” проводили обстрелы из реактивных систем залпового огня и минометов позиций наших войск. Это особенно цинично, потому что они понимали – наши не будут отвечать, зная, что впереди наши машины”, - заявил Вилкул .

Он добавил что представители власти и дальше будут "делать все возможное, чтобы вывезти людей из оккупированной территории Херсонской области”.

По словам Вилкула, гуманитарная ситуация в Кривом Роге нормальная. Вся инфраструктура и магазины работают, транспорт ходит по графику, больницы обеспечиваются всеми необходимыми медикаментами.

Коммунальные службы продолжают наводить порядок в городе.

Вечером 20 апреля российские войска обстреляли из систем залпового огня город и село Зеленодольской территориальной громады Днепропетровской области.