Свириденко: Украина планирует стать членом Евросоюза в 2024 году

Украина уже в 2024 году планирует стать полноправным членом Европейского Союза, заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко в авторской колонке, сообщает Украинская правда.

"Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана. Такими же стремительными темпами мы выполним все требования Украины как будущего члена ЕС. Это наш путь подлинной демократии и свободы" , - написала она.

Свириденко отметила, что важно обеспечить максимальное обновление транспортной и социальной инфраструктуры Украины за 24 месяца.

"Надо отстроить разрушенное в течение двух лет, чтобы не терять время для дальнейшего развития" , – добавила она.

Кроме того, украинская сторона будет настаивать на том, чтобы Россия заплатила за все разрушения, которые причинила.

"Нарушения норм международного права со стороны России являются настолько значимыми, что замороженные активы должны быть конфискованы. Мы работаем над тем, чтобы государства, заморозившие активы России, также сняли иммунитеты, которые еще защищают эти активы, и направляли эти средства на восстановление Украины" , – подчеркнула Свириденко.

Также в Украине предлагают внедрить специальную импортную пошлину на все товары и услуги из России для тех экономик, которые по разным причинам не готовы внедрить полное эмбарго.