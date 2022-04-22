CNN: Белый дом привлек генерала для координации военной помощи Украине

Белый дом назначил генерала в отставке Терри Вольфа для координации поставок военной помощи для Украины на фоне продолжающейся с 24 февраля российской агрессии. ﻿Об этом ссылаясь на CNN, сообщает Укринформ.

По словам двух чиновников администрации президента США Джо Байдена, Терри Вольф недавно присоединился к Совету национальной безопасности США , чтобы помочь с координацией помощи в области безопасности, которую США и ее союзники передают Украине.

Генерал Вольф имеет опыт сотрудничества с Пентагоном, Комитетом начальников штабов, Государственным департаментом и Советом национальной безопасности США.

Натан Сейлз, занимавший должность координатора США по борьбе с терроризмом в Госдепартаменте при президенте Дональде Трампе похвалил Вольфа. Бывший генерал также работал в международной коалиции над разгромом террористов ИГИЛ.

«После десятилетней карьеры в дипломатии и на войне, он именно тот человек, чтобы убедиться, что Украина получит необходимое оружие, чтобы победить кровавую захватническую войну россии», - сказал Сейлз .

Отмечается, что в настоящее время администрация Байдена работает над тем, чтобы как можно скорее направлять военную помощь Украине, поскольку считает, что война находится на критической стадии, и продолжение помощи США может изменить ситуацию в случае усиления агрессивного наступления россии на востоке Украины.