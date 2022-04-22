Британская разведка сообщила, почему Путин отказался штурмовать "Азовсталь"

По оценкам британской разведки, президент РФ Владимир Путин заявил о блокаде "Азовстали" с защитниками Мариуполя вместо штурма из-за того, что считает целесообразным перебросить российские силы из города на другое направление, в то время как штурм означал бы большие потери, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки о войне в Украине, публикуемом Министерством обороны Британии.

"Решение Путина заблокировать "Азовсталь", вероятно, указывает на стремление сдерживать украинское сопротивление в Мариуполе и освободить российские силы для задействования в другом месте на востоке Украины. Полноценный штурм завода российскими войсками ожидаемо привел бы к большим потерям среди россиян, еще больше снижая их боеспособность", - отмечают в обзоре .

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 April 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/XNITVFNqdK — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 22, 2022

На восточном фронте продолжаются бои с обстрелами из тяжелого вооружения, россияне пытаются продвигаться в районе Красного Лимана, Бугаевки, Барвинкового, Лимана и Попасной для реализации своих планов на этом направлении.