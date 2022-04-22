Макрон: эмбарго на российский газ пока не обсуждается в ЕС

Европейский союз пока не обсуждает вопрос об эмбарго на российский газ. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил трудности по этой теме внутри блока, сообщает РБК-Украина.

Об этом Макрон сказал в интервью газете Corriere della Sera.

"Это вопрос (полное эмбарго на газ, - ред.), который может оказаться за столом переговоров пока не сегодня. По углю и нефти уже ведутся переговоры, по газу еще нет. Мы знаем, какие огромные трудности это вызывает" , - сказал он.

При этом он напомнил, что в этой связи уже много лет говорит "об энергетическом суверенитете Европы".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продвигать санкции на поставки российского газа. По его словам, Франция от них не зависит.