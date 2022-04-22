NYT: в ФРГ представители 14 стран координируют поставки оружия Украине

В немецком городе Штутгарт действует оперативная группа, в которую входят и представители Украины, организующая доставку оружия и боеприпасов украинской армии для борьбы с российским вторжением, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информацию двух высокопоставленных чиновников Пентагона.

Чиновники рассказали журналистам об усилиях Европейского командования США в Штутгарте, чтобы переместить как можно больше оружия из американских запасов к границе Украины.

Представители 14 стран, в том числе Украины, направили офицеров связи в оперативную группу в Штутгарте, которая принимает запросы от правительства в Киеве и организует доставку оружия и припасов из разных стран, сказал один из чиновников.

Существование оперативной группы под названием "Европейский центр командного управления Украина" ранее не разглашалось.