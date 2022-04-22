Гетманцев: из зоны боевых действий перемещено 400 предприятий

По состоянию на 22 апреля по программе релокации из зоны боевых действий перемещено 400 предприятий, 190 из них уже приступили к работе, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Продолжаем работать над эвакуацией предприятий из зоны боевых действий. 400 предприятий перемещены в безопасные локации, 190 из них уже работают" , – написал Гетманцев.

По данным главы парламентского комитета, еще 520 предприятий переданы на транспортировку.

Он напомнил, что заявку на релокацию можно подать по ссылке﻿. Присоединиться к логистике – по ссылке﻿.