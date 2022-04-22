Данилов: вторжение РФ началось в 3:40 в Луганской области

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов рассказал, что вторжение России в Украину началось в 3:40 на участке Милово в Луганской области, а уже около 5 утра – наступление было повсюду, сообщает Украинская правда.

"Вторжение началось в 3:40 в Луганской области на участке Милово, но мы думали, что там они заходят именно по территории Донецкой и Луганской областей. Мы считали, что их цель после признания республик забрать их в пределах областей.

Но потом уже через час двадцать наступление началось везде. Я сразу поехал к президенту, там уже был Денис Монастырский, я приехал вторым. Владимир Александрович был в белой рубашке, и мне это так, знаете ли... запомнилось...

Говорит – ну что? Будем бороться!" - сказал Данилов.

Далее, по словам Данилова, где-то в 5:30 было уже созвано срочное заседание СНБО. Все проекты решений были заготовлены.

Данилов рассказал, что 23 февраля было заседание Совбеза о введении чрезвычайного положения, где уже звучали предложения, нужно вводить военное положение, но не хотели этим провоцировать Россию.

Секретарь СНБО добавил, что тогда на встрече с главами всех фракций депутаты сидели и рассматривали каждый пункт, а он им сказал, что сегодня они запятые правят, а "завтра нужно будет совсем другое решение принимать".

Данилов отметил, что когда 24 февраля представлял в парламенте указ президента, решение СНБО о военном положении, то зал был "напряжен и наэлектризован", потому что в первые дни войны "принимается очень много решений: кто-то хочет сбежать, кто-то хочет какое-то свое состояние срочно вывезти".

Он также напомнил, что первая информация о планах физического уничтожения президента поступила еще 22 февраля. Зеленский отреагировал на это словами "Что опять?", а Данилов просил его не шутить, потому что угроза серьезная.

По словам Данилова, в тот же день он говорил с президентом и ясно осознал, что Зеленский никуда из Киева не собирается. Президент сказал, что не может это бросить, поэтому будь что будет, но они будут оставаться в столице.

Данилов подчеркнул, что предложений, чтобы Зеленский покинул город, было очень много. Так же, как и был подготовлен ряд других центров, откуда можно управлять страной и принимать решения.

Данилов добавил, что также до нападения России власти позаботились о том, чтобы во время войны была постоянная связь, чтобы люди имели информацию и не возникало панических настроений из-за этого.

Он отметил, что дополнительное оборудование для связи, полученное от партнеров, раздавали уже в день нападения.

Данилов также рассказал, что за неделю до войны на совместном совещании с премьером Денисом Шмыгалем проговорили, как должны работать и где должны находиться в случае критической ситуации министерства.

Заранее обсуждали и ставку Верховного Главнокомандующего.

24 февраля после голосования о военном положении президент пригласил всех глав фракций к себе и призвал всех забыть, что было, и работать одной командой.

А потом было несколько селекторов со всеми главами областных государственных администраций, которые уже стали главами военных администраций.

Эти совещания были на 9 часов, на 12, на 15 и на 18, и, по словам Данилова, они показали, что все руководители областей находятся на своих рабочих местах.