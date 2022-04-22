Маск заявил, что нашел $46,5 млрд на покупку Twitter

Сооснователь и глава Tesla Илон Маск заявил, что обеспечил $46,5 млрд долгового и акционерного финансирования для покупки Twitter и рассматривает возможность подачи своего предложения непосредственно акционерам, сообщает Новое время.

Предложение Маска опубликовано на сайте Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC).

14 апреля Маск, который недавно стал крупнейшим акционером Twitter, заявил, что хочет полностью купить компанию. Он оценил ее примерно в $43 млрд.

В новом документе, поданном SEC, Маск сообщил, что для финансирования сделки связанные с ним юридические лица «получили письма-обязательства с обязательством предоставить в совокупности примерно $46,5 млрд».

Сам Маск готов взять на себя обязательство вложить $33,5 млрд, включая $21 млрд собственного капитала и $12,5 млрд маржинальных кредитов под залог части его акций Tesla. Банки, включая Morgan Stanley, согласились предоставить $13 млрд долгового финансирования.

Маск уже является собственником 9% акций Twitter и крупнейшим акционером компании. Войти в совет директоров Twitter он отказался. 14 апреля глава Tesla заявил, что «компания не будет ни процветать, ни служить общественному императиву в своем нынешнем виде».

"Twitter необходимо преобразовать в частную компанию. В результате я предлагаю купить 100% акций Twitter по цене $54,20 за акцию наличными" , — сообщил он.

Однако правление Twitter не ответило на его предложение и приняло шаги для того, чтобы заблокировать враждебное поглощение.