Госдеп США опровергает заявления России о захвате Мариуполя

В Госдепе США назвали дезинформацией российские заявления о "победе" и "освобождении" города Мариуполь, сообщает Новое время.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным заявил, что российские войска взяли Мариуполь под контроль — за исключением территории предприятия Азовсталь. Глава Кремля приказал прекратить штурм последнего, назвав это нецелесообразным.

Комментируя эти заявления, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что Россия сосредоточила свои усилия на жестоком нападении как на мирных жителей Мариуполя, так и на его защитников.

По его словам, целью этих заявлений было отвлечение внимания от недостаточной эффективности российских вооруженных сил и ее неспособности достичь своих первоначальных целей в Украине.

"Мы понимаем, что украинские силы продолжают удерживать свои позиции, и есть все основания полагать, что шоу президента Путина и его министра обороны для СМИ, то, что мы видели в последние часы, является еще большей дезинформацией из их заезженной методички" , — сказал Прайс.

Прайс отметил, что план Кремля в отношении украинцев на территории Азовстали состоит в том, чтобы "попытаться уморить их голодом, закрыв наглухо этот объект".

Он подчеркнул, что партнеры США "используют имеющиеся у них рычаги воздействия на Российскую Федерацию" для спасения украинцев из Мариуполя.