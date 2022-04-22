Мэр: в Мелитополе партизаны уничтожили уже около 100 оккупантов

Российские захватчики размещают военную технику на частных подворьях и огородах жителей Мелитополя. Об этом в эфире национального телемарафона сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает Укрінформ.

"В огородах, во дворах наших жителей оккупанты размещают свою технику. Так они хотят спрятать за спинами гражданских граждан своих солдат", – сказал Федоров.

Он напомнил, что сегодня в Мелитополе уже есть четыре военные базы России: одна на аэродроме, остальные – на территории предприятий.

"Мелитополь – это очень компактный город, и все промышленные предприятия находятся в непосредственной близости от жилых домов. Сама военная авиация находится в 200 метрах от жилых домов", – уточнил он.

Городской голова добавил, что, несмотря на оккупацию, город оказывает сопротивление, и, по данным Главного управления разведки Минобороны, уже уничтожено около 100 оккупантов.