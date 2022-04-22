ВГА: оккупанты обстреляли Славянск, вероятно, кассетными бомбами

В ночь на 22 апреля войска РФ обстреляли Славянск, предположительно кассетными бомбами, жертв нет. Об этом сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

"Ночь прошла неспокойно, город подвергся обстрелам. Вероятно, это были кассетные бомбы. К счастью, обошлось без жертв. Ущерб сейчас устанавливается" , - сообщил он.

Он еще раз настоятельно призвал местных жителей эвакуироваться. В 11:00 всех желающих на Привокзальной площади будут ждать автобусы в Покровск, добавил Лях.

Также завтра, 23 апреля, будет отправляться эвакуационный автобус в Днепр. Место сбора: стоянка ЦНАП. Время отправки сообщат дополнительно.