Резников рассказал, что могло предотвратить войну РФ против Украины

Министр обороны Алексей Резников заявил, что полномасштабное наступление России на Украину западные страны могли бы предотвратить. Если бы ввели против страны-агрессора превентивные санкции и предоставили Киеву достаточно необходимого оружия, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в статье Резникова для издания The Wall Street Journal.

Он напомнил, что в 2014 году Россия напала на Украину, и мир решил не вмешиваться, а теперь "российские бомбы стирают наши города из земли, и мир не смог их остановить".

"Все это можно было предупредить. Если бы Запад ввел против России превентивные санкции и предоставил Киеву достаточное количество оборонительных вооружений, прежде всего систем ПВО и ПРО, сегодня были бы живы десятки тысяч украинцев" , - отметил министр.

Резников подчеркнул, что реакция стран Запада на российское вторжение в Украину была слишком медленной.