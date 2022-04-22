Марченко: Британия предоставит Украине кредитные гарантии на $500 млн

Великобритания предоставит Украине финансовую помощь в размере $500 млн кредитных гарантий для смягчения экономических последствий российского вторжения, сообщает Новое время.

Об этом сообщил в Facebook министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Великобритания является примером для всего цивилизованного мира. Их поддержка всегда бескомпромиссна и очень своевременна. Лично поблагодарил канцлера Казначейства Соединенного Королевства Риши Сунака за все усилия для поддержки Украины и решение предоставить Украине финансовую помощь в размере $500 млн кредитных гарантий для смягчения экономических последствий российских преступных действий», — говорится в сообщении .

Он добавил, что Великобритания готова присоединиться к привлечению других стран и финансовых организаций к двум новым механизмам финансовой поддержки Украины – Трастовому фонду Всемирного банка и спецсчету для получения ранее распределенных Специальных прав заимствований от Международного валютного фонда.

Вчера президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон выделит Украине еще $500 млн прямой экономической помощи. Таким образом, общий объем экономической помощи США Украине с начала полномасштабного российского вторжения достигнет $1 млрд, сказал глава Белого дома.

Марченко заявлял, что в марте расходы госбюджета превысили доходы примерно на $2,7 млрд. Украина ожидает, что из-за войны разрыв увеличится до $5-7 млрд в месяц в апреле и мае.

Международные организации и правительства ряда стран выразили готовность предоставить бюджетное финансирование на сумму $10 млрд, из которых $3,4 млрд Украина получила в марте.

Согласно прогнозу МВФ, из-за развязанной Россией войны дефицит госбюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% ВВП в 2021 году.