Эвакуация: "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на 22 апреля

Эвакуация: "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на 22 апреля
Фото: Facebook

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 22 апреля.

Об этом сообщается на официальном Телеграм-канале﻿ Верховной Рады Украины.

Поезда будут двигаться по таким маршрутам:

  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;
  • 14:30 –220/219 Львов – Запорожье-1;
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр;
  • 11:30 – 229/230 Харьков-Пасс. – Ужгород;
  • 22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород

Уточняется, что время отправления может измениться.

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