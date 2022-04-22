Эвакуация: "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на 22 апреля

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 22 апреля.

Об этом сообщается на официальном Телеграм-канале﻿ Верховной Рады Украины.

Поезда будут двигаться по таким маршрутам:

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;

14:30 –220/219 Львов – Запорожье-1;

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр;

11:30 – 229/230 Харьков-Пасс. – Ужгород;

22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород

Уточняется, что время отправления может измениться.