ГБР арестовало более 200 миллионов экс-нардепа от "Партии регионов"

Государственное бюро расследований арестовало более 200 миллионов гривен необоснованных активов бывшего народного депутата Украины от "Партии регионов", приближенного к семье беглого экс-президента Виктора Януковича, сообщает Украинская правда.

Об этом заявили в ГБР и Офисе генпрокурора, собеседник УП

Правоохранители не называют имя экс-нардепа, по данным источника издания, речь идет о 77-летнем Николае Янковском, который был депутатом Верховной Рады нескольких созывов (5 и 6-го – от "Партии регионов").

По данным Бюро, бывший регионал совместно с окружением беглого президента "отмывал" и легализовывал за границей доходы, полученные от сделок на одном из мощных концернов Донбасса ("Стирол" - ред).

Отмечается, что после создания Россией террористической организации "ДНР", злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник.

Осуществляя хозяйственную деятельность, он сотрудничал с оккупационной администрацией государства-агрессора в ущерб национальной безопасности Украины. Уплачивая налоги и наполняя бюджет псевдореспублики, экс-нардеп фактически оказывал финансовую помощь контролируемым РФ незаконным вооруженным формированиям в условиях ведения боевых действий против Украины, отмечают в ОГП.

Согласно данным Бюро, исполнитель аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках 203,4 млн грн, имеющие сомнительные и неподтвержденные источники происхождения. Денежные средства могут быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии.

ГБР установило эти счета и приняло соответствующие меры для ареста активов.

Продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины и ч. 3 ст. 436-2 (Оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) УК Украины.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

По данным источника издания в правоохранительных органах, дело фактовое, сам экс-нардеп находится за пределами Украины.