Запорожская ОВА: на территории области упал самолет Ан-26
Сегодня утром в Запорожской области произошло чрезвычайное событие – на ее территории упал самолет Ан-26.
Об этом сообщила пресс-служба военной администрации области.
Уточняется, что инцидент произошел в Вольнянском районе.
"Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности позже", – говорится в сообщении администрации.
По предварительной информации, причиной крушения самолета Ан-26 стала не атака противника. Об этом сообщили изданию "Сегодня" источники в правоохранительных органах.
"Была ли это техническая неисправность – уточняется. Как и число пострадавших", – сообщили силовики.
В то же время, член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телемарафона заявил, что Ан-26, упавший в Запорожской области, не имел никакого отношения к ВСУ.
По его словам, это гражданский самолет, выполнявший технический рейс.
"Это гражданский самолет, который никакого отношения к ВСУ не имеет. Это очередное преступление РФ, которая сбивает мирные самолеты. Авиакомпания, которая осуществляла технический вылет отношения к Вооруженным Силам Украины не имеет", – рассказал Вениславский.