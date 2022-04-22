Запорожская ОВА: на территории области упал самолет Ан-26

Сегодня утром в Запорожской области произошло чрезвычайное событие – на ее территории упал самолет Ан-26.

Об этом сообщила пресс-служба﻿ военной администрации области.

Уточняется, что инцидент произошел в Вольнянском районе.

"Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности позже", – говорится в сообщении администрации.

По предварительной информации, причиной крушения самолета Ан-26 стала не атака противника. Об этом сообщили изданию "Сегодня"﻿ источники в правоохранительных органах.

"Была ли это техническая неисправность – уточняется. Как и число пострадавших", – сообщили силовики.

В то же время, член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телемарафона заявил, что Ан-26, упавший в Запорожской области, не имел никакого отношения к ВСУ.

По его словам, это гражданский самолет, выполнявший технический рейс.