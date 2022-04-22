ГПСУ: в Харьковской области уничтожена артиллерия и ПВО оккупантов
В Харьковской области пограничники получили информацию о местах сосредоточения противника в нескольких населенных пунктах, в том числе их средств ПВО и артиллерии. Об этом сообщает пресс-центр Государственной погранслужбы Украины.
Эти данные пограничники передали Вооруженным силам Украины. Впоследствии по указанным координатам было нанесено огневое поражение.
В результате были уничтожены живая сила противника, три единицы РСЗО и система ПВО.