ГПСУ: в Харьковской области уничтожена артиллерия и ПВО оккупантов

В Харьковской области пограничники получили информацию о местах сосредоточения противника в нескольких населенных пунктах, в том числе их средств ПВО и артиллерии.﻿ Об этом сообщает пресс-центр Государственной погранслужбы Украины.

Эти данные пограничники передали Вооруженным силам Украины. Впоследствии по указанным координатам было нанесено огневое поражение.

В результате были уничтожены живая сила противника, три единицы РСЗО и система ПВО.