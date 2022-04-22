Спецпрокуратура: разоблачили офицера, который информировал РФ

В Житомирской области разоблачили и задержали военнослужащего по подозрению в государственной измене в пользу России. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Установлено, что старший лейтенант Вооруженных Сил Украины, в период действия в Украине военного положения, поддерживая идеи пророссийской направленности, передавал представителям РФ сведения, составляющие государственную тайну, в том числе информацию о боевых самолетах, последствиях ракетных обстрелов военного аэродрома, повреждения военной техники, а также проведение ее ремонта.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена), в суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.