ГУР: крылатые ракеты РФ оснащены электроникой 60-х годов

"Современные" российские крылатые ракеты оснащены электроникой, разработанной в 60-х годах прошлого века. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Ракеты типа Х-101 производились с 1999 по 2013 год.

"Российские СМИ сообщали о них как о гордости новейшего высокоточного российского оружия" , - говорится в сообщении.

Проведенный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 показал, что "современные" блоки наведения разработаны в 1960-1970 гг. и выпускались "Воронежским заводом радиодеталей", "Минским заводом "Интеграл" и другими предприятиями советского союза.

Также, в "новейших" ракетах используется навигационная система "ПГИ-2М". Разработана в 1977 году.