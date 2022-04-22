Шмигаль – министру обороны США: нам нужно мощное оружие

Премьер-министр Денис Шмигаль в ходе рабочего визита в Вашингтон обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином важность продолжения военной и финансовой поддержки Украины для усиления обороноспособности государства в условиях российского вторжения, сообщает Укринформ.

"Украина продолжает борьбу, и я горжусь храбростью нашего народа. Нет никаких сомнений, что мы выиграем эту борьбу. Но чтобы приблизить нашу победу, нам нужно более мощное и современное оружие. Сейчас мы побеждаем, и нам нужно закрепить этот результат и обеспечить нашу победу" , – сказал премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что Украина нуждается в непрерывных поставках тяжелого вооружения для обеспечения стратегического превосходства над врагом, в частности, артиллерии большой дальности, РСЗО и другого оружия.

Премьер-министр поблагодарил министра обороны за огромную поддержку, которую США продолжают оказывать Украине.

"Благодарю вас лично и вашу команду. Мы будем сражаться, и мы победим. Все вместе, потому что мы защищаем нашу демократию, и мы защищаем демократические ценности всего мира" , – отме﻿тил глава правительства.

Фото: kmu.gov.ua

В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин заверил, что Украина не останется наедине, и США будут продолжать представлять военную помощь для усиления украинской армии.

Как сообщалось, Премьер-министр Денис Шмыгаль 21-22 апреля находится с рабочим визитом в Вашингтоне (США). Глава правительства Украины принимает участие в заседании министерского уровня в рамках The 2022 Spring Meetings Международного валютного фонда и Всемирного банка. Шмыгаль также проводит встречи с представителями Конгресса США, руководителями международных финансовых и гуманитарных организаций, министрами США.