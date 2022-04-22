Шведский производитель Zewa и Libresse уходит из России

Шведская компания Essity, производящая такие средства личной гигиены как Zewa и Libresse, идет из России из-за условий ведения бизнеса в стране-агрессоре, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в квартальном отчете компании.

Отмечается, что из-за ухудшения бизнес-среды в РФ активы компании в стране обесценились примерно на 1,4 млрд шведских крон (150 млн долларов).

"Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка. В 2021 году чистые продажи Essity в России составили примерно 2,8 млрд шведских крон, что соответствует примерно 2% от общей консолидированной чистой продажи в 2021 году", – говорится в отчете .

Essity – шведская компания, работающая в сфере фармацевтики и персональной гигиены и производящая продукцию под брендами Leukoplast, Tork, Libero, Zewa и другие. Акции компании торгуются на NASDAQ с 2017 года.