В РФ озвучили планы по второй фазе войны в Украине

Россия в ходе вторжения в Украину планирует захватить весь Донбасс и оккупировать юг страны. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил заместитель командующего российских войск ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев, сообщает Корреспондент.

"Армия России во время второй фазы спецоперации планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить коридор в Крым" , - заявил он.

Кроме того, РФ планирует организовать выход к непризнанному Приднестровью.