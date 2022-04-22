Верещук – мировому сообществу: нам нужен коридор из "Азовстали"

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к международным журналистам для разъяснения ситуации на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Свое обращение она разместила на своем официальном Телеграм-канале﻿.

"На Азовстали находятся наши военные и около 1000 наших гражданских. Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Ибо наши военные не хотят сдаваться им в плен. Бывают гуманитарные коридоры для эвакуации граждан из зоны боевых действий. Нам нужен такой коридор из Азовстали, чтобы эвакуировать оттуда женщин, детей и пожилых людей", – написала Верещук.

По ее словам, оккупанты не открывают коридор для гражданских, "цинично притворяясь, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских" .

"Все они понимают. Просто таким образом они пытаются дополнительно давить на наших военных. Лишь некоторые официальные российские спикеры не стесняются озвучивать ложь, что гуманитарный коридор якобы предоставлен, но наши гражданские почему-то не хотят им воспользоваться", – утверждает министр.

Верещук добавила, что Украине важно, чтобы международные СМИ четко понимали правду.

"Россияне боятся штурмовать Азовсталь, но при этом они сознательно и цинично не выпускают из Азовстали гражданских, пытаясь таким образом дополнительно давить на наших военных", – заявила она.