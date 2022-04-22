Bild: Германия выделит Украине 37 млн евро на восстановление инфраструктуры

Германия предоставит Украине еще 37 миллионов евро на восстановление инфраструктуры после войны.﻿ Об этом ссылаясь на Bild, сообщает Европейская правда.

"Украина срочно нуждается в жилье для миллионов внутренне перемещенных лиц и ей необходима неповрежденная электросеть. Немецкое сотрудничество с целью развития может помочь в этом в краткосрочной перспективе. Мое министерство перераспределило средства на это через программу чрезвычайной помощи", — заявила министр развития Свенья Шульце .

Около 22,5 млн евро пойдут на реконструкцию энергосистемы Украины, а еще 14,4 млн евро будет выделено на ремонт жилья, поврежденного российскими войсками, и на приобретение медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что в Штутгарте действует оперативная группа, в которую входят и представители Украины, организующая доставку оружия и боеприпасов украинской армии для борьбы с российским вторжением.

Напомним, министры обороны стран Запада 26 апреля проведут встречу в Германии, на которой планируют обсудить поддержку Украины для укрепления ее обороноспособности в ближайшей и долгосрочной перспективе.