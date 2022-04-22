Bild: Германия выделит Украине 37 млн евро на восстановление инфраструктуры
Германия предоставит Украине еще 37 миллионов евро на восстановление инфраструктуры после войны. Об этом ссылаясь на Bild, сообщает Европейская правда.
"Украина срочно нуждается в жилье для миллионов внутренне перемещенных лиц и ей необходима неповрежденная электросеть. Немецкое сотрудничество с целью развития может помочь в этом в краткосрочной перспективе. Мое министерство перераспределило средства на это через программу чрезвычайной помощи", — заявила министр развития Свенья Шульце.
Около 22,5 млн евро пойдут на реконструкцию энергосистемы Украины, а еще 14,4 млн евро будет выделено на ремонт жилья, поврежденного российскими войсками, и на приобретение медицинского оборудования.
Ранее сообщалось, что в Штутгарте действует оперативная группа, в которую входят и представители Украины, организующая доставку оружия и боеприпасов украинской армии для борьбы с российским вторжением.
Напомним, министры обороны стран Запада 26 апреля проведут встречу в Германии, на которой планируют обсудить поддержку Украины для укрепления ее обороноспособности в ближайшей и долгосрочной перспективе.