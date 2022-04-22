Пивной концерн AB InBev продает свою долю в российском бизнесе

Бельгийский пивной концерн Anheuser-Busch InBev продаст свою долю в российском бизнесе – предприятие в РФ производит пиво под брендами BUD и Corona, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Компания вместе с турецкой Anadolu Efes владеет совместным бизнесом AB InBev Efes, где контрольная доля принадлежит турецкой стороне. Теперь компания заявила о продаже своей доли, и ведет переговоры с турецким партнером по поводу ее приобретения.

Кроме того, частью потенциального соглашения будет запрос AB InBev по приостановке действия лицензии на производство и продажу Bud в России.

Бельгийский концерн напомнил, что ранее отказался от всех денежных поступлений от толики в русском подразделении. Теперь компания сообщила, что по итогам первого квартала года отказалась от 1,1 млрд долларов финрезультата совместного предприятия.

Кроме того, заявил крупнейший пивной концерн мира, весь доход от продаж пива Черниговское в Британии, Германии, Бельгии, Франции, Нидерландах, Дании, Австрии, Польше, Италии, Колумбии и Бразилии пойдет на поддержку гуманитарной помощи – это не менее 5 млн. долларов.