ОП: россияне уничтожили более 10 продуктовых складов и десятки нефтебаз

Российские захватчики уничтожили более 10 распределительных центров с продуктами питания для населения, несколько десятков нефтебаз, тысячи линий электропередач и 10 тысяч трансформаторных подстанций, сообщает Укринформ.

Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма на брифинге.

"С первого дня войны враг пытается разрушить всю базовую инфраструктуру Украины для того, чтобы лишить граждан Украины продуктов питания – поэтому сегодня он уничтожил более 10 распределительных центров, где хранились большие запасы продуктов питания, лишить топлива, бензина, дизеля – поэтому сегодня он разбомбил несколько десятков нефтебаз; лишить доступа к электроэнергии, к водоснабжению – поэтому уничтожены тысячи км линий электропередач и около 10 тысяч трансформаторных подстанций" , – отметил он.

В то же время, Шурма заверил, что идет работа, чтобы в каждом городе работали магазины, супермаркеты, где на полках будут все необходимые продукты.

Так, по его словам, за последние 10 дней возобновлена ​​работа 97 крупных магазинов на всех освобожденных территориях в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях.

Заместитель руководителя ОП также проинформировал, что на ближайший месяц запланировано открытие более 100 крупных магазинов, которые были временно закрыты из-за начала войны.