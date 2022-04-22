Глава ОВА: над Кировоградской областью сбили две ракеты РФ
Украинские средства противовоздушной обороны сбили две российские ракеты над Кировоградской областью.
Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович на своем официальном Телеграм-канале.
Отмечается, что воздушные цели были поражены еще вчера.
"Чистый четверг в небе над Кировоградской областью завершился уничтожением украинской противовоздушной системой двух вражеских ракет. Спасибо нашим славным Вооруженным силам Украины за то, что мы живы", – сказал Райкович.