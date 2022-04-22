Глава ОВА: над Кировоградской областью сбили две ракеты РФ

Глава ОВА: над Кировоградской областью сбили две ракеты РФ
Фото: Рixabay

Украинские средства противовоздушной обороны сбили две российские ракеты над Кировоградской областью.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович на своем официальном Телеграм-канале.

Отмечается, что воздушные цели были поражены еще вчера.

"Чистый четверг в небе над Кировоградской областью завершился уничтожением украинской противовоздушной системой двух вражеских ракет. Спасибо нашим славным Вооруженным силам Украины за то, что мы живы", – сказал Райкович.

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