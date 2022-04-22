Шмыгаль: переселенцы смогут выкупить жилье на льготных условиях

Программу обеспечения граждан жильем в Украине расширили, дав возможность переселенцам выкупать временное жилье, сообщает Сегодня.

Об изменениях сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

По словам Шмыгаля, строить временное жилье будут на безопасных территориях с применением технологий быстрого строительства.

Когда строительство будет окончено, государство даст людям возможность выкупить это жилье на условиях долгосрочных льготных кредитов.

Речь идет о переселенцах, которые потеряли свое жилье в ходе боевых действий. Финансировать строительство будут за счет бюджета и денег от международных доноров.