Мэр: РФ с субботы берет под контроль Олешки на Херсонщине

Мэр Олешек Херсонской области Евгений Рыщук заявил, что с 23 апреля российские войска берут на себя контроль и ответственность за город, сообщает Украинская правда.

"С завтрашнего дня уже полностью РФ берет на себя контроль и ответственность за город. Сейчас они усиленно ищут представителя, который возглавил бы город. Не знаю, фамилии пока не называют.

Смотрите, в комендантский час лишний раз не ходите, чтобы не было неприятных последствий" , – заявил мэр.

По словам Рыщука, патрулирование в городе уже осуществляется российскими войсками.