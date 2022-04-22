В ОП отреагировали на намерение России захватить юг Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на озвученные цели Российской Федерации в Украине. Он отметил, что предыдущие планы оккупантов разрушили украинская армия и народ, сообщает УНИАН.

"Россия озвучила свой план на вторую фазу войны. Они думают, что могут захватить Донбасс и Юг Украины, рассчитывая на экономическое давление нашего государства. У нас есть собственные сценарии защиты Украины и хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа" , - заявил Ермак.

Он также подчеркнул, что это война за свободу и Украина одержит победу.