Шольц: Берлин готов стать гарантом безопасности Украины
Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках мирного договора с Российской Федерации. И этот документ позволит украинской стороне защитить себя в будущем, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Spiegel.
По его словам, самое важное на сегодня - это прекращение огня и выведение российских войск с территории Украины.
"Должен быть мирный договор, который позволит Украине защитить себя в будущем. Мы сделаем все таким образом, чтобы гарантировать ее безопасность. И мы доступны в качестве гарантов. Не будет навязанного мира, о котором давно мечтал (президент России, - ред.) Путин", - заявил Шольц.