Шольц: Берлин готов стать гарантом безопасности Украины

Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках мирного договора с Российской Федерации. И этот документ позволит украинской стороне защитить себя в будущем, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Spiegel.

По его словам, самое важное на сегодня - это прекращение огня и выведение российских войск с территории Украины.