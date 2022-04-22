Bloomberg: США думают о передаче замороженных активов РФ на помощь Украине

США думают о передаче более $300 млрд замороженных активов Центрального банка России на помощь в восстановлении Украины, сообщает УНИАН.

Однако, по словам министра финансов США Джэнет Йеллен, последствия этого шага нужно "тщательно взвесить", пишет Bloomberg.

"Это очень важный шаг, и мы должны тщательно продумать его последствия прежде, чем его делать. Я бы не хотела делать это легкомысленно" , - сказала Йеллен.

Она отметила, что восстановление Украины "потребует огромных средств", за частью которых США и их союзникам "так или иначе придется обратиться к России".

Но передача замороженных активов вряд ли возможна без согласия Конгресса, добавила Йеллен, и это не был бы тем шагом, которые США сделали бы без консультаций с союзниками.

Отметим, что по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на восстановление Украины после войны потребуется минимум $600 млрд.